Brothers armam plano para Key não se livrar do Paredão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

rothers armam plano para Key não se livrar do Paredão: "Ninguém pode saber"

Vacinados após a sorte estar do lado de Key Alves no BBB23, os brothers decidiram armar uma estratégia bem ousada no BBB23. Eles estão tramando um plano para que ela não tenha chances de escapar da berlinda, algo que aconteceu na última semana.

continua após publicidade .

Na noite desta sexta-feira (3), o Quarto Deserto decidiu que vai fazer vigília para atender o novo Big Fone. A ideia é retirar a sister do Paredão. Depois, ela será indicada pelo líder Fred. Assim, a jogadora de vôlei não poderá participar da prova bate-volta.

"Falei ontem sem saber. 'Se eu for o Líder, troca ela que eu boto'", avisou o líder da semana. Larissa concordou com a estratégia. "Que aí ela não faz bate e volta. Só que assim, ninguém pode saber", pediu ela.

continua após publicidade .

A estratégia arriscada é uma forma de fazer com que a sister vá para a votação popular. Na semana passada, ela foi indicada, mas acabou se livrando ao vencer uma prova de sorte e acabar fora da disputa.

Fred avalia nova possibilidade de voto

No quarto do líder após vencer a prova decisiva da semana, Fred conversou com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa sobre a sua indicação ao paredão que será formado no próximo domingo. O influencer teve a ideia em puxar Sarah Aline para a berlinda caso não consiga seguir a estratégia para Key Alves deixar a casa mais vigiada do Brasil.

continua após publicidade .

A jogadora de vôlei foi indicada ao paredão por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone na última quarta-feira, 01. Agora, eles pretendem mantê-la na berlinda, mas temem uma surpresa.

"Se Domi for imunizada, tem que botar Sarah", diz Larissa. "É um argumento que tenho, já tinha falado antes. É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um paredão perigoso pra ela, mas não acho perigoso para Sarah", afirma Fred.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News