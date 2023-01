Bronca e pedido de desculpa marcam madrugada do BBB 23

Da Redação

Depois de mais um Jogo da Discórdia que deu o que falar no BBB 23 (Globo), os brothers tiveram uma madrugada agitada na casa.

Rolaram desentendimentos entre aliados e rivais, pedidos de desculpas e até desabafos sobre as dinâmicas do programa.

Após a Discórdia, Paula chamou Tina para conversar a sós. Na dinâmica, a biomédica escolheu a modelo como "não confiável".

No papo, Paula afirmou que não tinha a intenção de chamar Tina para o jogo, mas acabou a escolhendo porque a modelo a chamou para levar uma torta na cara primeiro.

Paula: "Eu não sabia o que ia fazer hoje no Jogo da Discórdia. Só que quando você me chamou, eu falei: então é agora, vou chamar de volta"

Ricardo também chamou Gabriel Santana para conversar sobre uma das situações discutidas durante a dinâmica.

No game, Alface mencionou que se sentiu ofendido quando o ator, em uma ocasião, não levantou o olhar para responder onde estava o celular do Feed BBB.

Bruna Griphao chamou atenção dos integrantes do Quarto Deserto após a Discórdia: a atriz afirmou que não achou justo alguns dos amigos escolherem os próprios aliados na dinâmica — sendo que poderiam ter optado por rivais.

Ela também conversou sozinha com Paula sobre o assunto.

Bruna: "Assim, quem continua com a mentalidade de grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila. E aqui ninguém se indispõe com ninguém"

Em um papo com Marvvila, Sarah Aline afirmou que não vê a hora das dinâmicas em grupo acabarem.

Sarah: "Eu sou fiel ao nosso grupo, mas não vejo a hora dessa p*rra parar de ser em grupo. Amiga, sério, tem 12 pessoas ali [Quarto Deserto] que nem preciso me indispor porque já sei que vão votar na gente"

Já em conversa com Tina, Ricardo confessou que não consegue criar um vínculo com Fred Nicácio na casa porque acha o médico "debochado".

Ricardo: "Eu tô cagando pra ele, brother! Eu tô cagando. Odeio gente debochada, odeio gente que conversa com você, vira as costas e dá gargalhada. Sai fora, homem. Papo reto"

Com informações, UOL.

