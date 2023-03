Boninho vai colocar Key Alves de volta no BBB23: entenda a dinâmica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Key Alves de volta no BBB23

Eliminada do BBB23 na última terça-feira (28/2), Key Alves voltará a ser confinada, mas desta vez no programa La Casa de Los Famosos, da Telemundo, canal americano de conteúdo voltado para o público espanhol. Neste sábado (11/3), o diretor do reality show postou uma foto do visto mexicano da atleta e escreveu: “Vamos arrumar as malas”.

continua após publicidade .

Essa não é a primeira vez que Boninho fala sobre o “intercâmbio” entre participantes do BBB23 e do La Casa de Los Famosos. Na semana passada, ele usou as redes sociais para atiçar a curiosidade do público.

“BBB não vai parar. Já está tudo certo para nosso contato com a La Casa de Los Famosos México, e não para por aí. Alguém falou em quarto novo?”, adiantou na legenda do post.

continua após publicidade .

A Globo ainda não confirmou como será a dinâmica, mas a expectativa é que algum participante do programa mexicano também seja confinado no reality brasileiro.

fonte: Reprodução/Instagram A Globo ainda não confirmou como será a dinâmica.

Com informações: Metrópoles



Siga o TNOnline no Google News