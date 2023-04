Boninho e Tadeu Schmidt brincam de Jogo da Discórdia

Da Redação

Na noite da grande final do BBB 23, da Globo, a produção do reality show surpreendeu o público ao fazer um Jogo da Discórdia diferente. Sob o comando de Paulo Vieira e Dani Calabresa, o apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Boninho entraram na brincadeira do Tiro, Porrada e Bomba, que foi a dinâmica que fez parte de várias noites de discórdia ao longo da temporada.

Os quatro se divertiram ao apontar o que não gostavam um no outro e ainda levaram um tiro de fumaça colorida.

Entre risos e alfinetadas sobre a edição do BBB 23, Paulo Vieira disse que Boninho teria uma mão ruim para escolher o elenco da temporada. Porém, o diretor rebateu ao dizer que é a mesma mão que escolhe a equipe do programa, em uma indireta para a função do humorista. Mesmo assim, eles se divertiram e terminaram o jogo com um banho de piscina.

O Brasil se vingando do Boninho #BBB23 pic.twitter.com/yJxDzBWvJx — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023

