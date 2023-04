Boninho é detonado ao anunciar decisão e volta atrás; entenda

Da Redação

Boninho deu o que falar nesta sexta-feira

O diretor Boninho deu o que falar nesta sexta-feira, 7, ao fazer um post inesperado nas redes sociais. Pela manhã, ele anunciou que o próximo paredão do BBB 23, da Globo, teria Voto Reverso, que é quando o público vota para o emparedado ficar no jogo e não ser eliminado. Porém, o público não gostou da ideia e fez críticas nas redes sociais. Assim, o diretor mudou de ideia e voltou atrás em sua decisão, cancelando o seu anúncio.

O público reclamou do anúncio de Boninho porque foi uma decisão tomada com o jogo da semana já em andamento. Tradicionalmente, o Big Brother Brasil anuncia a dinâmica da semana antes da prova do líder para que o jogo seja claro e sem interferência da produção, já que o líder pode indicar como será a formação do paredão. Porém, Boninho revelou a possibilidade do Voto Reverso depois que Ricardo já tinha conquistado a liderança da semana e isso gerou revolta na internet.

Tanto que Boninho mudou de ideia e voltou atrás em sua decisão. Ele apagou o post com o anúncio do Voto Reverso e fez outro vídeo, comentando que não disse nada. “Alguém aí falou em voto reverso? Eu não! Não fui eu”, afirmou ele.

Com informações da Revista Caras

