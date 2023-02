Boninho confirma intercâmbio entre o BBB23 e reality show americano

Da Redação

Boninho é diretor do BBB

O diretor Boninho confirmou, nesta quarta-feira (22/2), que haverá um intercâmbio entre participantes do BBB23 e do La Casa dos Famosos, versão do reality show produzida pela Telemundo, emissora dos Estados Unidos.

Apesar de não confirmar a data da dinâmica, o diretor de entretenimento indicou que a mudança está prestes a acontecer.

“Quem quer vir do BBB 23 para a casa de celebridades na Telemundo EUA? Você já está pronto, Boninho? Bora brincar com esse intercâmbio de famosos?”, questiona o responsável pelo programa americano.

Com informações: Metrópoles

