BBB23: web vê agressões em atitudes de Gabriel com Bruna Griphao; veja

Da Redação

Participantes do BBB23, Bruna Griphao e Gabriel Santana

Participantes do BBB23, Bruna Griphao e Gabriel Santana, que se beijaram pela primeira vez durante a festa da última quarta-feira (18), protagonizaram cenas de discussão no reality show. Na noite de sábado (21), uma atitude do modelo com a atriz rendeu críticas a ele na web.

Em conversa com os brothers no jardim, Bruna Griphao interrompe Gabriel, e ele “empurra” o ombro da atriz. Além disso, ao dizer que ela se sentia como “o homem da relação”, ele soltou: “Sim. Daqui a pouco, vai levar umas cotoveladas na boca”. Isso foi suficiente para o modelo ser detonado nas redes sociais.

Bruna: “Sinto que sou o homem da relação aqui”

Gabriel: “Sim, mas daqui a pouco vai levar uma cotoveladas na boca” #BBB23 pic.twitter.com/dgiDOicTRc — CHOQUEI (@choquei) January 22, 2023

Na manhã deste domingo (22/1), outro episódio chamou atenção dos internautas. Na fila para fazer o raio-x, Gabriel puxa Bruna pelo braço e toma o lugar dela.



🚨VEJA: Gabriel empurrando Bruna Griphao para entrar no confessionário primeiro e fazer o raio-x dele #BBB23



pic.twitter.com/XvmPqVxCpw

“Esse Gabriel está sendo péssimo com a Bruna. Ela está se submetendo a cada coisa. Não percebe o relacionamento tóxico. Está se perdendo no jogo por causa dele. Cara babaca”, comentou uma internauta no Twitter. “Aposto que, até o fim do programa, o Gabriel é expulso por agressão”, disse outra.



“Infelizmente, Bruna entrou em um relacionamento efetivamente abusivo. Não vai conseguir sair; por isso, temos de tirar ele de lá”, defendeu um fã da atriz. “Queremos expulsão”, acrescentou mais um espectador, pela rede social.

Com informações do Metrópoles

