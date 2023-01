BBB23: Tina tira tranças com ajuda de brothers e ensina reza africana

Da Redação

Tina mudou o visual no BBB23 com a colaboração de brothers e sisters negros

Tina mudou o visual no BBB23, reality show da TV Globo, com a colaboração de outros participantes negros. Em um momento emocionante de união, a sister angolana tirou as tranças e contou com a ajuda de Aline Wirley, Marvvila, Sarah Aline e Fred Nicácio.

“Wakanda! Faz um print da gente!”, brincou a sister ao ver os colegas de confinamento retirando suas tranças, nesta sexta-feira (27).

Fred Nicácio elogiou Tina: “Seu cabelo é lindo, você é linda, seus traços são lindos, você é preciosa, você é amada, a gente te protege”.

A integrante do time Pipoca retribuiu declamando uma oração em umbundu, segunda língua mais falada de Angola. Assista ao vídeo:

Tina tirando as tranças com a ajuda dos colegas e cantando o “pai nosso” no dialeto dela#bbb #bbb23 #redebbb pic.twitter.com/NCM0C3Lnob — Jean (@jeviniteo) January 27, 2023

Com informações do Metrópoles.

