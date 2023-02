BBB23: Tadeu Schmidt dá recado sobre liberdade religiosa

Da Redação

Tadeu Schmidt no BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt usou o espaço da edição ao vivo desta segunda-feira, 20, para dar um recado para os participantes sobre a liberdade religiosa no Brasil e no BBB 23. Ele decidiu ter uma conversa leve com os brothers, mas com um recado importante: o respeito.

A conversa surgiu após os sinais de preconceito em uma conversa de Key Alves, Gustavo e Cristian sobre a religião de Fred Nicácio, que segue uma região de matriz africana. Assim, o apresentador do reality show decidiu levantar uma conversa sobre diversidade religiosa na casa do BBB 23.

Tadeu conversou sobre os brothers sobre as religiões deles e pelo que eles rezam. Então, ele deixou o seu recado.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente acredita em tudo, tem gente que acredita em tudo, tem gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica a religião. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né? Todas as religiões tem o nosso respeito, todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem, não tem religião do mal, todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração, é assim no Brasil e é assim no BBB”, disse ele.

Com informações: Revista Caras

