BBB23: Sarah vence prova do anjo e manda duas sisters para o monstro

Sarah Aline

No início da tarde desta sexta-feira (14), a participante Sarah Aline venceu a prova do anjo da semana no BBB23, da TV Globo. Os participantes realizaram a disputa no campo de provas do reality show e a vencedora ainda ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Na prova, os participantes foram divididos em duplas para realizarem a disputa em duas etapas. Na primeira etapa, eles tiveram que pegar bolinhas e bater no botão no menor tempo possível. Sarah e Ricardo foram os melhores e conquistaram a vaga na segunda parte da prova.

Na segunda fase, eles tiveram que dar palpites sobre a quantidade de bolinhas que estavam dentro de um compartimento. Sarah se deu bem e chegou o mais próximo do palpite correto. Assim, ela venceu a prova do anjo.

Logo depois, Sarah precisou escolher duas pessoas para o Castigo do Monstro e ela indicou Amanda Meirelles e Bruna Griphao. Nesta rodada, o Castigo do Monstro é uma disputa que será realizada na noite desta sexta-feira (14).

Amanda e Bruna vão realizar uma prova de arremesso. A sister que tiver o pior desempenho vai para a votação da casa com dois votos já computados. Além disso, Sarah escolheu Domitila e Ricardo para irem ao almoço do anjo com ela.

Fonte: Revista Caras.

