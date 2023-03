BBB23: saiba que horas o Big Fone vai tocar neste sábado (4)

Da Redação

MC Guimê enviou Key Alves e Cezar Black direto ao Paredão

A dinâmica da semana do BBB23 prevê outro Big Fone para movimentar a casa mais vigiada do Brasil. Depois de atender o telefone na quinta-feira (2), MC Guimê enviou Key Alves e Cezar Black direto ao Paredão. O sortudo neste sábado terá, no entanto, o poder de tirar um dos dois da berlinda.

Se a primeira parte da dinâmica do telefone ocorreu no começo da noite, desta vez os telespectadores terão que esperar até o ao vivo para descobrir o destino dos brothers. De acordo com a programação da Rede Globo, o reality vai ao ar às 22h25 e não tem um horário específico para o momento.

Esta semana, a disputa pela preferência do público será entre três participantes. Após o anjo imunizar alguém e o líder indicar outra pessoa, a casa será dividida, por sorteio, em dois grupos, que votarão entre si dentro dos quartos. Como adiantado, Sarah Aline, que comprou o Poder Curinga, poderá escolher em qual deles ficar e será a primeira pessoa a votar.

O mais votado de cada quarto vai para a formação inicial do paredão. A pessoa salva pelo Big Fone também indica alguém. Assim, quatro brothers vão para o bate-volta e dois se salvam, deixando a votação popular entre três.

Com informações do Metrópoles

