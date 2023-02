BBB23: Ricardo promete puxar Marvvila para paredão e detona sister

Da Redação

Adversários dentro do BBB23, Ricardo acaba com Marvvila e promete tentar tirar ela a todo custo

Nesta quinta-feira, 2, Ricardo Camargo decidiu que vai causar com sua rival dentro da casa! Em uma conversa com Bruno Nogueira na academia, ele prometeu puxar Marvvila para o paredão do Big Brother Brasil 23. O biomédico é o principal alvo dos colegas dentro da casa mais vigiada do Brasil e deve ser indicado no próximo paredão.

“Agora vem falar para não puxar ela porque ela tem um coração bom, eu também tenho e estou indo para o paredão. Ninguém observa isso. Eu já pedi desculpa, eu me redimi [pela forma que falei com ela]. Muitos famosos devem estar no meu famoso me xingando, falando: ‘Você é estúpido, falou grosso com mulher’”, disse ele, desabafando com seu aliado de jogo.

“Não tenho medo. Não vou botar a Domitila [Barros] agora porque ela não me fez nada até agora. Eu não sei se ela é forte. O [Cezar] Black provavelmente vai para o paredão", continuou. “Eu vou ter que puxar um, dependendo do anjo, vou ter que puxar um deles. Eu puxaria a Marvvila. Ela não quer jogar, eu tenho que ser coerente”, explicou o biomédico.

BBB 23: Bruna Griphao e Ricardo discutem por causa de Marvvila

Ainda nesta quinta-feira, 2, Ricardo discutiu com a atriz Bruna Griphao, por conta da situação que ele vive com Marvvila, visto que os dois discutiram durante a madrugada, no meio da festa do líder. “Olha, deixa eu te falar uma coisa, Bruna. Eu não tinha que chegar lá para lamber ela, pra nada, só pelos meus argumentos”, disse ele. Então, a atriz rebateu: “Você não entende as coisas que a gente fala, ninguém tá querendo que você lambaela...”.

Por sua vez, ele disse: “Eu entendi, você disse que eu não chamei ela para conversar!”. E ela afirmou: “Você não deu o poder dela de conversar com você e falar 'olha, eu entendi, não sei o que...'. Velho, a garota ficou mal, mal!”.

Ele rebateu: “Ela disse: 'depois eu falo'. Eu tô nem aí se ela ficou mal, eu também estou mal, velho! Eu também estou mal!”. Por fim, Bruna decidiu se afastar e levantou. “Então é isso, fica aí gritando sozinho. É que eu estou falando porque eu sou sua amiga, se fosse outra gente, eu te mandava tomar no c* e virava alvo”, afirmou.

