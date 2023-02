BBB23: quem está na Xepa e quem está no VIP na 3ª semana do reality?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O objetivo da Prova do Líder era passar por todos os obstáculos de um circuito

Mais uma nova divisão na casa do BBB23, reality show da TV Globo. O participante Gustavo venceu a terceira Prova do Líder desta edição e agora tem o direito a algumas regalias.

continua após publicidade .

O Cowboy pode mandar alguém direto para o Paredão, sem o direito de fazer a Prova Bate e Volta, no domingo (05). O novo líder também pode escolher as pessoas que vão com ele para o VIP e quem terá que enfrentar uma semana na Xepa.

LEIA MAIS: BBB 23: Eliminado, Gabriel Fop dá resposta sobre 'nude' vazado

continua após publicidade .

No VIP, nesta terceira semana, estão Gustavo, Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila. Enquanto isso, a Xepa é formada por Bruna Griphao, Cara de Sapato, Amanda, Bruno, Aline, Fred Desimpedidos, MC Guimê, Larissa, Ricardo, Domitila, Tina e Sarah





Dinâmica da prova

O objetivo da Prova do Líder era passar por todos os obstáculos de um circuito com quatro checkpoints para destravar. O brother que terminasse o circuito em menos tempo vencia a prova e se tornava o novo líder da semana.

continua após publicidade .





Fonte: Informações Gshow.

Siga o TNOnline no Google News