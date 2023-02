BBB23: Prêmio do reality show ultrapassa marca de R$1,8 milhão

Da Redação

O prêmio do BBB23 começou nos tradicional valor de R$ 1,5 milhão, mas aumenta a cada eliminação e será o maior da história do reality show

A ativação da Stone no BBB23 fará com que o reality show tenha o maior prêmio da história e, após a saída de Paula, o valor voltou a subir. Na área externa da casa, enquanto alguns lamentam a eliminação de mais uma colega, a maquininha do serviço revela o novo valor do prêmio da edição.

Após o quarto Paredão, a soma total chegou em R$ 1,82 milhão na madrugada desta quarta-feira (15/2). O aumento de R$ 70 mil em relação à última semana foi a soma de mais uma doação da empresa com os palpites corretos de Cara de Sapato e Ricardo.

Sorteados pelo líder Gustavo para apostar em quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil no paredão entre Bruno Gaga, Paula, Amanda e MC Guimê, eles escolheram a paraense e acertaram. A sister deixou o programa com 72,5% dos votos.

Cristian também palpitou sobre o resultado, mas votou em Bruno Gaga e errou.

Com 72,5% dos votos, Paula é a 4ª eliminada do #BBB23. Bruno recebeu 23,68% dos votos, MC Guimê recebeu 2,07 e Amanda obteve 1,75% #RedeBBB pic.twitter.com/prqtmqAtg8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2023

Com informações: Metrópoles

