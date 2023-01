BBB23: OnlyFans de Key Alves tem desconto após ela escapar do paredão

Da Redação

A morena disputava a vaga contra Fred Nicácio e Marília

Jogada de marketing certeira! A equipe da jogadora de vôlei Key Alves, que participa do BBB23, cumpriu a promessa e ofereceu uma promoção generosa na assinatura na conta da sister na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans.

A ideia tinha surgido na noite da última quarta-feira (24), quando a morena disputava a permanência no reality, junto com sua dupla Gustavo, contra Fred Nicácio e Marília. Ao sair livre do paredão, a equipe da jogadora concedeu um "descontinho" nesta quarta-feira (25).

"Promoção Paredão! De hoje até sexta, estamos comemorando a vitória da Key no paredão do BBB oferecendo 25% de desconto na assinatura", dizia a publicação nas redes sociais de Key Alves.

Vale lembrar que Fred Nicácio e Marília foram escolhidos para o Quarto Secreto, mas os brothers ainda não sabem dessa informação. Fred e Marília disputam agora, por meio da votação popular, quem realmente deixará a casa e quem retorna à competição.





Fonte: Informações Revista Quem.

