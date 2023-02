BBB23: MC Guimê faz piada e atrapalha 'edredom' de Fred e Larissa

Da Redação

Na madrugada desta quarta-feira (08), MC Guimê aprontou uma daquelas e fez com que todo mundo caísse na risada. O brother, que deveria estar dormindo, contou uma piada e atrapalhou um momento quente entre Larissa e Fred Desimpedidos.

Os brothers estavam curtindo o momento e trocando beijos embaixo do edredom, quando o funkeiro resolveu brincar com os dois e gritou: "Chicletes e gatos no telhado".

Após a fala do artista, os três participantes do BBB23 começaram a rir e Larissa logo questionou: "Não tá dormindo Guimê?". Em tom de humor, o marido de Lexa respondeu que estava "difícil".

O momento começou a circular nas redes sociais e logo virou meme entre os internautas. No Instagram, páginas de fofoca aproveitaram a atitude de Guimê para se unir aos fãs e classificar o brother como "empata fod*".

Veja o momento:

Morrendo com o Guimê empatando Larissa e Fred #BBB23 pic.twitter.com/eqP11SKDZz — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 8, 2023

