BBB23: Larissa revela por quais procedimentos estéticos já passou

Larissa, personal trainer a participante de BBB23

Larissa contou em detalhes sobre os procedimentos estéticos que já fez em seu corpo. Durante uma conversa com Domitila, a sister revelou que colocou silicone e fez a famosa Lipo HD no abdômen. A personal trainer afirmou que pediu para o cirurgião que o procedimento ficasse com um resultado mais natural.

Dentro da casa do BBB23, Larissa revelou que decidiu fazer a lipoaspiração para perder uma gordura localizada no braço e também na barriga, que não conseguia perder na academia.

Curiosa, Domitila quis saber, então, para onde essa gordura havia ido parar. Larissa afirmou que a gordura retirada foi colocada no bumbum: "Eu coloquei no glúteo".

Logo depois, a sister deu mais detalhes: “Eu já tinha bunda. Eu sempre tive quadril. Para você ver: o que eu tirei, eu coloquei, então foi muito pouco”, declarou ela, que ainda contou que fez a lipo e colocou o silicone em épocas diferentes.

“O peito foi em um ano, e o abdômen foi no outro. Dá para fazer tudo junto se quiser, mas, às vezes, fica muito longa a cirurgia”, afirmou.

Fonte: Revista Caras.

