BBB23: Larissa expõe medo delicado ao voltar para o confinamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Larissa, participante de BBB23

Nesta sexta-feira (24), a professora de educação física Larissa Santos revelou que não está muito segura sobre voltar para o Big Brother Brasil 23. A personal trainer comentou que não sabe o que os telespectadores estão esperando com o seu retorno ao confinamento.

continua após publicidade .

“Eu fico com medo, sabia, Sarah? Fico com medo porque eu não sei qual é a expectativa do público. Fico com medo”, explicou Larissa, enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline no banheiro do BBB 23. A integrante do quarto Fundo do Mar entendeu o ponto da colega.

- LEIA MAIS: BBB 23: Só de biquíni, Larissa rebola ao fazer coreografia na piscina

continua após publicidade .

“Foi uma das coisas que eu pensei. Existe, sim, expectativa. Expectativas muito positivas, com certeza. Ainda mais, sendo muito sincera, pelo que você falou que algumas coisas que fizeram você sair eram muito relacionadas com o Fredinho também. Não à relação dos dois, mas ao posicionamento de jogo que vocês tiveram”, começou Sarah, ao falar sobre a imagem de Larissa dentro da casa mais vigiada do país.

“O Tadeu disse: 'A Lari já foi craque da jogada muitas vezes'. E você falou quando você chegou: ''minha intuição fazia com que eu fosse vista como craque da jogada'. A partir do momento em que o público também já tinha tirado o Fredinho da casa, Fredinho já tinha decidido não continuar, não tinha porquê não te trazerem de volta, porque eles sabem que você pode resgatar a Lari, craque da jogada. Acho que existe essa expectativa”, completou a psicóloga.

Larissa, então, desabafou: “E é isso que me assusta”. “Você chegou falando ontem assim: ‘Eu tava sendo eu, seguindo minha intuição, e tava dando certo’”, responde Sarah. “E eu nem imaginava”, finalizou a professora de educação física.

continua após publicidade .





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News