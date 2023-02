BBB23: Key e Ricardo protagonizam briga por banho; entenda

Da Redação

E para quem achava que as brigas no Big Brother Brasil 23 eram poucas, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu entregar entretenimento! Na tarde desta quarta-feira, 1, a atleta se irritou com o brother Ricardo, afirmando que ele teria furado a fila e entrado no banho antes dela e de Gustavo, o Cowboy.

“O mínimo era perguntar se tinha alguém na fila. Você não fez isso”, começou a jogadora de vôlei em direção ao colega de confinamento, visivelmente irritada. “É sério que você vai brigar comigo por isso? Não demorei nada ali. Fiquei um minuto”, rebateu Alface.

Você entrou na minha frente! Custa pelo menos você pedir desculpas?”, comentou a atleta. Ricardo, então, começou a puxar um assunto que o incomodou outro dia, o que deixou Key ainda mais irritada com o confinado. A briga se manteve por pelo menos 10 minutos e fez com que os internautas ficassem indignados. “E teremos alface murcho na janta… Ela não deita para macho não”, comentou uma. Com informações, Revista Caras.

Key e Ricardo ficaram quase 10 minutos discutindo porque o Alface entrou na frente dela no banho. #RedeBBB pic.twitter.com/b5DpmlN85Y — Dudu (@Dudu) February 1, 2023





