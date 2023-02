BBB23: Key Alves revela que nunca leu um livro na vida

Da Redação

Sem prática, Key Alves afirmou que tinha muita dificuldades de ler e que trocava palavras. Ela afirma que melhorou a leitura fazendo publis

Key Alves revelou durante conversa com Gustavo, Cristian e Sarah Aline que “nunca leu um livro na vida”. O assunto surgiu quando a atleta brincou com a dificuldade que o Cowboy tem com as palavras durante a leitura das “publis” do BBB23.

“Fico pensando lá fora, eu junto desse homem tendo que ajudar ele a fazer as ‘publis’, vai ser muito bom: ‘não, calma, lê de novo”, brincou Key.

A jogadora de vôlei do Osasco então contou que também trocava palavras, por não ter habito de leitura. “Eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?”, disparou.

A prática veio quando surgiu a necessidade de fazer suas próprias ‘publis’. “Sabe como eu melhorei? Fazendo ‘publis’, porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa”, revelou.

Com informações: Metrópoles

