BBB23: Key Alves e Gustavo negociam parceria para Onlyfans

O casal falou sobre o assunto nessa quarta-feira (15)

Key Alves e Gustavo voltaram a causar no Big Brother Brasil 23. Nessa quarta-feira (15), o casal, em uma conversa com Cristian, Domitila e Sarah, negociou sobre uma possível parceira no Onlyfans, plataforma onde a jogadora de vôlei vende conteúdo para maiores de idade.

“Vai fazer como? Cinquenta a cinquenta?”, perguntou o cowboy, referindo-se à divisão do dinheiro recebido pelo casal. “Te dou trinta por cento”, rebateu Key. “Quarenta, nós já tínhamos conversado que era quarenta”, expôs o interiorano. Então, a sister fez a negociação final: “Trinta e cinco, trinta é cinco por cento é muita coisa, você vai ver”.

Na sequência, Gustavo interage com os outros participantes. “Ela jura que eu vou fazer essa parada com ela”, afirmou.

Key negocia com Gustavo a comissão que ele ganhará ao participar do OnlyFans da jogadora de vôlei: 35%. #BBB23 pic.twitter.com/dcpaA2yb7m — Falando De #BBB23 (@web_babado) February 15, 2023

A dupla já conversou sobre um possível ensaio na plataforma anteriormente. Na ocasião, quando Gustavo estava no paredão e disputava a permanência na casa com a Key, Fred Nicácio e Marília, o cowboy sugeriu que, se escapasse da eliminação, participaria dos conteúdos no Onlyfans.



“Se ficarmos hoje… Quando a gente [ele e Key Alves] sair, ‘nois vai fazer’ as fotos lá do bagulho”, afirmou ele, enquanto conversava com Cristian e a companheira na cozinha. “OnlyFans?”, indagou o loiro. Com a confirmação do brother, ele brincou: “Brasil, cowboy quase nu, com a cela nas costas!”.



“Ou nu mesmo. Se a gente quiser grana, a gente mete pra jogo. Você faria?”, interveio a jogadora de vôlei. “Nu meio que sem aparecer… Sexy eu faço, agora nu…”, retrucou Gustavo. “Vai fazer sim, peladão”, brincou ela. “Tem que deixar no mínimo meia bomba. Esticar o chiclete um pouquinho”, descontraiu Cristian.

GUSTAVO PROMETEU QUE SE ELES FICAREM ELE VAI FAZER AS FOTOS PRO ONLY FANS DA KEY VAMO pic.twitter.com/HbeldSgJiv — luwan 🔗 (@grunetto) January 24, 2023

