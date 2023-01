BBB23: Internet se diverte ao comparar voz de Gustavo à de Tiririca

Da Redação

Gustavo foi comparado com o humorista

Na manhã desta quarta-feira (18) a web se divertiu muito às custas do participante do BBB23 Gustavo. Isso porque os internautas colocaram na cabeça que a voz do brother é idêntica à do humorista Tiririca.

A história teve início quando um usuário do Twitter compartilhou um trecho de imagens do reality show em que o brother aparece contando sua vida pessoal. "Dá play nesse vídeo, fecha os olhos, presta atenção e responde: É ou não é o Tiririca?", questionou.

Assista:

Dá play nesse vídeo, fecha os olhos, presta atenção e responde:



É ou não é o Tiririca? pic.twitter.com/MCv5opGAyt — só acredito vendo (@henrychristian) January 18, 2023

Os seguidores caíram na risada e passaram a comparar de fato as duas vozes. "Obrigado pela descoberta, já ri umas 3 vezes hahaha", disse um. "Tiririca é o dublador do Gustavo", brincou outro. "O Gustavo falando é o Tiririca", completou mais um internauta.

Confira abaixo algumas reações:

fonte: Reprodução/Redes Sociais





Fonte: Revista Quem.

