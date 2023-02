BBB23: Gustavo pede desculpas após cenas quentes com Key Alves

Da Redação

Key Alves e Gustavo protagonizaram cenas quentes após festa do líder

Durante o Raio-X da manhã desta quinta-feira (2), o brother Gustavo se mostrou arrependido e pediu desculpas ao público por ter movimentado o edredom com Key Alves após a festa do líder do BBB23.

Visivelmente envergonhado, Gustavo reforçou aos telespectadores a intensidade dos acontecimentos dentro do reality. “Hoje, eu vim mais me desculpar pelas coisas que a gente acabou brincando e falando. Aqui dentro é tudo muito intenso e a gente quer extravasar, a gente quer falar, a gente quer brincar e acaba falando muita besteira”.

O agroboy também culpou o álcool pelos acontecimentos: “Ontem mesmo, nossa, festa do Líder, a gente bebe, fica todo mundo doido. Eu quero pedir desculpa, por mim, a gente acaba falando besteira e fazendo muita coisa, mas é isso aí. Hoje foi mais um pedido de desculpa no Raio-X, porque o negócio aqui é pancada”.

Confira:

📺 Raio-x do Gustavo (02/02)



Gustavo fala que hoje o raio-X será mais um pedido de desculpa ao que ele fala ou brinca.



Relaxa, cawboy! a gente entende. 🗣️#BBB23 | #TeamBenedeti 🐎 pic.twitter.com/4bHwtMRhT9 — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) February 2, 2023

As informações são do site Metrópoles.

