BBB23: Gustavo e Key são punidos após infração debaixo do edredom

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No final da tarde desta quinta-feira (19), os dois pombinhos conversavam embaixo das cobertas

Gustavo e a jogadora de vôlei Key Alves são o primeiro casal recém-formado do BBB23. Apesar de o "amor" estar no ar para os participantes do reality, eles foram punidos pela produção da Globo após tomarem uma atitude que não é permitida embaixo do edredom.

continua após publicidade .

No final da tarde desta quinta-feira (19), os dois pombinhos conversavam embaixo das cobertas combinando votos. Pelas regras do programa, os participantes não podem esconder as conversas que têm entre si. Tudo precisa ser captado pelos microfones.

LEIA MAIS: BBB23: Bruna Griphao e Larissa discutem por jogo e caem no choro

continua após publicidade .

Os dois brothers perderam estalecas, o dinheiro usado no BBB. Na noite desta quinta-feira (19), o casal foi colocado na Xepa, após perder a Prova do Líder, para a dupla Bruna Griphao e Larissa.

Mais cedo, a atleta reclamou do comportamento de algumas sisters com o agroboy. "Estão grudadas em você, né? Não estou entendendo. Você acha que não enxergo?", brincou Key, que em seguida ensaiou uma cena de ciúmes.

Siga o TNOnline no Google News