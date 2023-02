BBB23: Guimê indica Key Alves ao Paredão como castigo do monstro

Da Redação

Além de ir para a berlinda, a sister perdeu 300 estalecas e foi direto para a xepa

Após vencer a prova deste domingo (26/2), MC Guimê é o novo Anjo do BBB23 e, graças à Semana Turbo, teve o poder de indicação ao Paredão.

O cantor escolheu Key Alves para receber o castigo do monstro e ir direto para berlinda. A única forma de a jogadora de vôlei escapar do Paredão é ganhando a prova bate-volta, que irá acontecer ainda neste domingo.

Além de ir para a berlinda, com o castigo do Monstro, a sister perdeu 300 estalecas e foi direto para a xepa.

Confira o momento em que Guimê indica Key:

Bruna Griphao é líder



Na Semana Turbo do BBB23, a Prova do Líder e do Anjo foi uma só e aconteceu na tarde deste domingo (26/2). Bruna Griphao, que ficou em primeiro lugar, é a líder da semana, MC Guimê, que ficou em segundo, levou o colar do anjo, e Cézar Black, que foi desclassificado após não cumprir as regras da prova, ficou em última colocação e não participará da próxima prova do líder.

As informações são do portal Metrópoles.

