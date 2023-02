BBB23: Gabriel 'Mosca' relata barracos dos bastidores de Chiquititas

Da Redação

Gabriel Santana, ator e participante do BBB23

Esta sexta-feira (17) foi um momento de muitas revelações na casa do BBB23. O brother Gabriel Santana, que viveu o personagem Mosca na novela Chiquititas, do SBT, relatou como eram os bastidores da produção infantil.

De acordo com o ator, as gravações da novela infantil eram um palco gigantesco para muitas brigas, mas que o motivo das confusões não partiam das crianças e adolescentes que integravam o elenco. O problema mesmo eram as mãos das estrelas de Chiquititas.

Enquanto conversava com a sister Larissa Santos e o brother Fred Desimpedidos, Gabriel relatou que as brigas eram do tipo “meu filho é melhor que o seu”.

“As mães brigavam muito mais que as crianças”, explicou o ator. “As crianças raramente brigavam, e quando brigavam, logo resolviam. Mas as mães eram de outro nível”, relatou. Ele ainda destacou que as brigas entre as mães eram frequentes.





Fonte: Revista Caras.

