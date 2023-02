BBB23: Gabriel manda recado para companheiros de confinamento

Da Redação

O segundo eliminado do BBB 23, Gabriel Tavares, deixou uma mensagem para os brothers que seguem em confinamento. O Recado do Eliminado é uma novidade no reality e leva aos participantes uma mensagem da pessoa eliminada no dia seguinte à saída dela.

Diferente de Marília, que aproveitou para estremecer relações, Gabriel mandou um recado de carinho e incentivo aos colegas.

“Tudo que eu vivi aí foi muito intenso, independente de jogo, de tudo, queria passar [para vocês a mensagem de] que sejam fortes, continuem jogando do jeito que a gente estava jogando”, afirmou no vídeo.

Ele disse ainda que tem os favoritos dele no programa e que eles sabem quem são. E aproveitou para deixar um alerta: “Aproveitem enquanto há tempo, porque parece que o tempo não passa aí, mas é muito rápido”.

Veja:

Com informações do Metrópoles.

