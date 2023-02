BBB23: Gabriel é acusado de ignorar fãs após sair da Globo; veja

Da Redação

Gabriel foi o segundo elimando do BBB23

Após participar do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, Gabriel Tavares, que deixou o programa na noite desta terça-feira (31), deixou a sede da Rede Globo. No entanto, se a participação do modelo no BBB23 foi polêmica, a saída também está dando o que falar. Isso porque, em um vídeo publicado no TikTok mostra o momento em que o ex-Casa de Vidro deixa a emissora e ignora algumas pessoas que estão à sua espera.

Um homem estava gravando o momento em que Gabriel sai por um portão da emissora. O fã anuncia que é o eliminado da semana deixando a Globo e grita por ele, pedindo para que o modelo parasse para dar uma palavrinha. Entretanto, o ex-affair de Anitta sinaliza apenas com um “joinha” e continua mexendo no celular.

Ao passar pelo admirador, Gabriel simplesmente o ignora e passa reto. Neste momento, ele já estava acompanhado de um outro homem. Na sequência da publicação, o fã explica que queria deixar um presente. “Na entrada eles não costumam deixar de atender, vamos ver na saída se conseguimos entregar o presente”, diz.

Confira:

Eita, e esse tik tok dizendo que o Gabriel ignorou os fãs que o esperavam nos estúdios globo? O que acham? #BBB23 pic.twitter.com/T3LhhcjanB — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 1, 2023

As informações são do site Metrópoles.



