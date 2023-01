BBB23: Fred e Larissa se beijam durante festa e internet comemora

Da Redação

O beijo aconteceu durante a festa do BBB2

Depois de muito especulação, veio aí! Fred e Larissa finalmente se beijaram. Os participantes do BBB23 estavam sob os olhares do publico há alguns dias e o possível envolvimento dos dois já era um dos assuntos mais comentados sobre o reality.

Enquanto o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel não é visto com os melhores olhos, os internautas comemoraram o momento de carinho entre o ex-marido de Bianca Andrade e a professora de Educação Física.

O beijo aconteceu durante a festa do BBB23. Os brothers estavam na pista de dança, logo depois que Fred preparou um drink para a moça. Um pouco antes, os dois ficaram sentados de mãos dadas em um sofá na área externa da casa, trocando carinhos.





O caminho até o esperado beijo

Antes do beijo, na pista de dança, Fred olhava a Larissa dançando e falou para ela, perto do ouvidoo:"Essa é a vantagem de ser charmosa, ninguém vai lembrar que você prometeu...". Larissa questionou: "Eu prometi alguma coisa?", e Fred insistiu: "Não prometeu pra ninguém dancinha?".

Depois, outra participante, a Marvvila, resolveu dar uma ajudinha e atuou como uma cupido do casal. Primeiro, foi até Larissa e soltou: "Mana, ele tá tão na sua". A sister, no entanto, desconversou e falou que eles "eram só amigos".

Não satisfeita, Marvvila foi até Fred e pediu para o brother ter mais atitude: "Te acho totalmente diferente dos outros caras daqui. Tem nem como comparar. Se chegar ali e ter uma conversa... Tenha um pouco mais de atitude, meu garoto". Fred desconversou: "Eu tô suave".

Paula e Sarah Aline também incentivaram o agora casal. "É só uma dica. Acelera, hein", brincou Sarah Aline para Fred.

Enlouqueceu a web

Apesar do papo de "somos só amigos", o beijão entre Fred e Larissa aconteceu ao vivo no final da festa do reality e, como o esperado, agitou a internet.

Alguns internautas brincaram e compararam o momento a ganhar o hexa: "Larissa e Fred! O hexa veio famíliaa!", escreveu um. Outro internet foi mais além e já afirmou: "Fred e Larissa se casem por favor".

