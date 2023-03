BBB23: Fred Desimpedidos posta primeira foto ao lado do filho Cris

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fred Desimpedidos

Nesta última quarta-feira (22), Fred Desimpedidos encantou todos os internautas ao compartilhar em seu perfil do Instagram uma foto do seu reencontro com o filho. O influenciador compartilhou uma selfie com o pequeno Cris, fruto do seu relacionamento com a Youtuber e empresária Bianca Andrade.

continua após publicidade .

Fred surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde. “Agora sim, com o meu maior prêmio”, se declarou o papai na legenda da foto fofa.

- LEIA MAIS: Sósia de Richarlison admite ter ficado com Tina do BBB23

continua após publicidade .

Nos comentários, a mãe de Cris e ex-namorada de Fred, Bianca marcou presença e escreveu: “Hahahaha. Cara de um, focinho do outro que ódio”. O piloto Felipe Massa também comentou: “Melhor prêmio de todos! Parabéns por tudo”.

Os seguidores do influenciador do canal Desimpedidos adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Não tem dinheiro no mundo que pague esse prêmio”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “O verdadeiro campeão é aquele que coloca o que realmente importa em primeiro lugar. Nada no mundo é melhor ou maior que esse amor”.

Veja:

Já nesta quinta-feira (23), o ex-BBB fez a felicidade dos seguidores e publicou um reels, também em seu perfil do Instagram. No vídeo há o registro do reencontro entre ele e o pequeno Cris. "O Brasil pediu e o momento mais esperado chegou: O reencontro com o Neneco", escreveu.

Assista:

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News