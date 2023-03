BBB23: Fred desabafa sobre desistir do reality: ‘Cheguei no limite’

Da Redação

Mesmo cansado de tudo, Fred quer ir até o fim

Fred, do canal Desimpedidos, voltou a desabafar sobre uma possível desistência do BBB 23 nesta segunda-feira (20). O influenciador esportivo, que está no paredão, ao lado da Miss Alemanha Domitila Barros e ator Gabriel Santana, confessou que já está com sua cabeça muito longe do jogo.

No entanto, mesmo cansado de tudo, Fred quer ir até o fim. Ricardo Alface já tinha revelado para seus aliados do Quarto Fundo do Mar que o rival está com os nervos à flor da pele. O brother ainda apostou que seu antigo aliado iria apertar o botão.

“Agora está começando a bater o mood paredão. Eu acho que cheguei no meu limite, sabe? Fui o Fred Bruno que nem eu conhecia. Eu tive vários picos”, começou o youtuber. “Assumir que eu cheguei no meu limite é um bagulho que me fragiliza muito. Não é que eu estou desligando ou jogando a toalha, mas é questão de ser transparente. Estou assumindo. Não estou largando [o jogo], mas tem muitos picos aqui. Esse é de que cheguei no meu limite, principalmente por causa da saudade do meu filho. Minha cabeça está mais fora do que dentro”, completou o famoso.

Com informações de Caras

