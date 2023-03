BBB23: Felipe Prior detona Boninho por dinâmica de repescagem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Felipe Prior e Boninho

Sempre polêmico, o ex-participante do BBB20, Felipe Prior, detonou a nova dinâmica de repescagem da edição atual do reality e alfinetou a decisão do diretor do programa. Em seu perfil do Twitter, o jovem não teve papas na língua ao se dirigir a Boninho.

continua após publicidade .

Prior compartilhou uma enquete em que o resultado aponta para a provável volta de Key Alves (1º lugar) e Fred Nicácio (2º lugar). Nada satisfeito, o jogador que causou ao lado de Manu Gavassi, deixou bem clara sua opinião sobre os participantes do BBB23.

- LEIA MAIS: Lexa muda o visual após polêmica com MC Guimê: "Agora só o 'trampo'"

continua após publicidade .

"Put* que pariu, vou ter que aturar o chato do Fred de novo. Mano, o Boninho errou feio nessa. Não existe voltar para o jogo. Está parecendo 'A Fazenda', que o cara sai, aí entra o primo com uma picanha para fazer entre amigos", escreveu, citando o reality show da emissora Record.

"Boninho, se quiser eu entro com uma [picanha] argentina para fazer para o pessoal da Xepa", debochou o ex-brother. Veja o post:

Pqp vou ter que aturar o chato do Fred de novo . Mano o Boninho errou feio nessa . Não existe voltar pro jogo . Tá parecendo a fazenda que o cara sai, aí entra o primo com uma picanha pra fazer entre amigos . Boninho se quiser eu entro com uma Argentina pra fazer pro pessoal da… https://t.co/cPTUOUgPPM continua após publicidade . March 20, 2023





Fonte: Informações Revista Caras.



Siga o TNOnline no Google News