BBB23: enquete mostra quem sai no terceiro paredão

Tina, Cézar Black e Amanda estão no terceiro Paredão

Tina, Cézar Black e Amanda estão no terceiro Paredão do BBB23. Quem for mais votado pelo público volta direto para casa e perde a chance de levar o prêmio do reality para casa, o maior da história. Até o momento, o valor está em R$ 1,7 milhão.

O resultado do Paredão será revelado apenas na noite desta terça-feira (07), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado. A coluna Splash, do UOL, traz uma enquete sobre o terceiro Paredão.

Até o momento desta publicação, a eliminada do BBB23 é a sister Tina, com 64,68% dos votos. Em sequência, mas com uma diferença discrepante na porcentagem, aparece Cézar Black (21,96%) e Gabriel Santana (13,36%).





Veja quem votou em quem

Ricardo votou em Fred Nicácio

Sarah votou em Amanda

Amanda votou em Cezar Black

Marvvila votou em Amanda

Bruna votou em Cezar Black

Antonio Cara de Sapato Jr votou em Fred Nicácio

Tina votou em Cezar Black

Cristian votou em Larissa

Larissa votou em Cezar Black

Domitila votou em Amanda

Gabriel Santana votou em Amanda

Paula votou em Cezar Black

Fred votou em Cezar Black

Key Alves votou em Larissa

Cezar Black votou em Amanda

Bruno votou em Cezar Black

MC Guimê votou em Cezar Black

Fred Nicácio votou em Amanda

Aline Wirley votou em Cezar Black

