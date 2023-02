BBB23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam o sexto paredão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão

Logo após a prova do líder desta quinta-feira, 23, os participantes formaram um paredão relâmpago no início da semana turbo do BBB 23, da Globo. Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo foram os emparedados da semana e um deles vai sair do jogo no próximo sábado, 25. Saiba como foi a formação do paredão:

continua após publicidade .

A líder Sarah Aline fez a indicação logo após vencer a prova do líder da rodada. Ela indicou Cara de Sapato e justificou a sua decisão ao dizer que ele não a procurou para conversar sobre jogo. Logo depois, o indicado da líder, Cara de Sapato, teve o poder do contragolpe e decidiu puxar Fred Nicácio para o paredão.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, MC Guimêusou o Poder Supremo, que dava o direito e trocar alguma pessoa do paredão da rodada. Ele decidiu tirar Cara de Sapato e emparedar Gustavo. Assim, o paredão da rodada foi formado com Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo.

continua após publicidade .

Saiba quem votou em quem:



Gabriel Santana votou em Aline Wirley

Ricardo votou em Cezar Black

continua após publicidade .

Aline Wirley votou em Domitila Barros

MC Guimê votou em Gustavo

Cara de Sapato votou em Cezar

continua após publicidade .

Fred votou em Domitila Barros

Amanda votou em Domitila Barros

continua após publicidade .

Cezar Black votou em MC Guimê

Fred Nicácio votou em MC Guimê

Gustavo votou em MC Guimê

continua após publicidade .

Marvvila votou em Aline Wirley

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Key Alves votou em MC Guimê

Larissa votou em Domitila Barros

Bruna Griphao votou em Domitila Barros

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News