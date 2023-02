BBB23: Domitila diz que é bruxa e relata experiência mística

Da Redação

E os papos estranhos dentro da casa do BBB23 continuam! Nesta quarta-feira (1º), Domitila Barros afirmou para Bruna Griphao que é uma bruxa e que viveu uma experiência mística com o pai da atriz, Kakau Orphão.

Durante uma conversa entre as sisters, a Miss Alemanha contou que essa experiência fez com que ela recuasse na rivalidade que as duas possuíam. Chocada, Griphao contou para outros participantes, que se divertiram com o relato.

"Vou contar uma história muito engraçada. A Domitila virou para mim e falou que amava o meu pai, do nada. Eu falei: 'Tô muito doida, entendi errado’. Fui perguntar de novo. ‘Domi, você falou que amava o meu pai? Ela falou: ‘sim'”, relatou Bruna para Sarah e Aline.

A notícia logo se espalhou e os brothers não perderam tempo e começaram a zoar Bruna, dizendo que Domitila é sua madrasta. Larissa até mesmo acusou, de brincadeira, a produção do reality de "armar uma armadilha".

lari: “a domitila é madrasta da bruna e não tem o que fazer” KKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/HXsEPBmlVy continua após publicidade . February 2, 2023

Na manhã desta quinta-feira (02), Fred chegou a dizer que, se Bruna ganhar a Prova do Anjo, ela vai receber um vídeo da Domitila, arrancando risadas dos brothers.

“QUANDO A BRUNA GANHAR A PROVA VAI RECEBER UM VIDEO DA DOMITILA” VAI TOMA NO CU KKKKKKKKKKKKK #bbb23 pic.twitter.com/qt9ltbdUpB — defensora do fred (@byorderpeaky) February 2, 2023





Informações Metrópoles.

