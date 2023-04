BBB23: Dania Mendez está sofrendo ataques de fãs de Amanda

Da Redação

Dania Mendez

A mexicana Dania Mendez, que passou por um breve intercâmbio no BBB23, revelou nesta terça-feira (25) que tem sido alvo de ataques de fãs de Amanda. Ainda assim, a integrante do reality mexicano La Casa de Los Famosos deixou claro que tem boas lembranças da sister.

“Muita gente começou a me atacar por causa da Amanda. É uma menina de quem só tenho boas lembranças, como a Aline e a Bruna”, disse Dania sem explicar o motivo.

- LEIA MAIS: BBB23: Amanda alfineta higiene de Bruna durante tratamento VIP: 'Porco'

Durante as poucas horas em que esteve no BBB23, Dania Mendez foi alvo de importunação sexual por parte de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato. Por conta do ocorrido, a produção resolveu expulsar os brothers da casa e reduzir a passagem de Dania no reality.

Tanto a mexicana quanto os participantes do BBB23 prestaram depoimento à polícia do Rio de Janeiro em relação ao caso. Guimê e Cara de Sapato são investigados por importunação sexual.

Cara de Sapato manteve uma relação próxima de Amanda durante sua passagem no BBB23. Muitos fãs chegaram a 'shippar' um possível casal entre os dois, apelidando de “docshoes”. O lutador tem manifestado seu apoio e sua torcida por Amanda para a final do programa nesta noite.

