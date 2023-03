BBB23: Cara de Sapato faz homenagem emocionante para Amanda

Da Redação

A dupla protagonizou diversos momentos juntos no programa

A médica paranaense e participante do BBB23, Amanda Meirelles, completou 32 anos dentro do confinamento do reality nesta quarta-feira (22). O lutador Cara de Sapato, mesmo expulso do programa, continua expondo seu amor e gratidão pela amiga.

Ele lamentou não poder estar comemorando o aniversário da médica com ela. "Amandinha, acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial", começou na legenda de um vídeo com vários momentos juntos.

A dupla protagonizou diversos momentos juntos no programa e fizeram, inclusive, que os fãs torcessem para que uma relação amorosa surgisse entre os dois. Na publicação, Sapato falou com a companhia dela era importante. "Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos", garantiu nas redes sociais.

Sapato e Amanda entraram juntos no programa e não se desgrudaram mais, mesmo após se desconectarem da corrente da primeira semana do reality. O lutador reforçou ainda que pretende levar essa amizade para sempre. "Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é. ME DISSERAM QUE EU IRIA ENTRAR COM ALGUÉM, SÓ NÃO DISSERAM QUE ERA PRA VIDA TODA!! FELIZ ANIVERSÁRIO MINHA PARCEIRA! EU TE AMO MUITOOO AMANDINHA, TADEU! Assinado: O Presidente do seu fã clube(Sapatinho)", finalizou o atleta.

Veja o vídeo postado pelo lutador:





