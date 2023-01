BBB23: Bruno sensualiza com cobra de decoração; assista

Da Redação

Após a festa desta quarta-feira (25) terminar no BBB23, teve brother que ainda estava animado. Bruno pegou um objeto em formato de cobra que decora a casa e sensualizou com ele no chão da sala.

Sentado no chão, o Pipoca mexeu no item de decoração e o colocou perto de sua genitália, enquanto estava com a roupa da festa. O participante fez caras e bocas durante a brincadeira.

Sozinho na sala, o brother não falou nada durante a situação. Os outros participantes já tinham ido para o quarto quando isso aconteceu. Porém, os espectadores não perderam a cena e comentaram a respeito no Twitter.

As informações são do site UOL.

Veja a cena de Bruno:

