BBB23: Bruno é acusado de assédio contra Gabriel Santana; veja

Bruno tentou beijar o ator Gabriel Santana diversas vezes

A tag “Assédio” entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada deste sábado (4) após a festa do BBB23. Internautas indicaram que Bruno Gaga passou dos limites e invadiu o espaço do ator Gabriel Santana.

Tudo começou ainda durante a festa com temática pagode e sertanejo, quando Bruno tentou beijar Gabriel uma série de vezes, mesmo que o ator tenha deixado claro que não tinha interesse no Mosca da novela Chiquititas.

Quando Bruno foi dar boa noite para Gabriel, tentou beijá-lo novamente. O mesmo aconteceu na festa, quando Santana deixou claro uma série de vezes que não gostaria de se envolver com o Pipoca. O participante do Camarote, inclusive, trocou beijos com Sarah Aline durante a festa.



Assista:

🚨 GRAVE: Bruno Gaga está sendo acusado de assédio após passar a festa inteira tentando beijar Gabriel Mosca e até mesmo insistir que o ator dormisse com ele. #BBB23 pic.twitter.com/smZc1konR5 — Otariano #BBB23 (@otarianonews) February 4, 2023

Já no quarto, Gaga insistiu para que Gabriel dormisse na sua cama, enquanto o mesmo se mostrava incomodado com a situação. Em seguida, o ocorrido tomou conta do Twitter, e internautas mostraram insatisfação com as cenas e as atitudes de Gaga.



As informações são do Metrópoles.

