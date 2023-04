BBB23: Bruna Griphao faz revelação sobre higiene íntima e leva bronca

Da Redação

Bruna Griphao e Aline Werley

A atriz Bruna Griphao surpreendeu as aliadas no BBB23 ao falar sobre a higiene pessoal. A artista cogitou usar um lencinho demaquilante para fazer a higiene da região íntima e levou uma bronca das amigas. Aline Wirley e Amanda alertaram a sister sobre o erro ao usar esse produto dessa forma.

Na conversa, Bruna contou sobre a sua ideia para fazer a sua limpeza íntima. “Eu vou pegar aquele lencinho... sabe o que eu descobri? Aquele lencinho de maquiagem dá para usar ele... no cocô”, disse ela. Porém, Aline não gostou muito da ideia. “Pergunta isso pra doutora”.

Então, Amanda disse que são produtos diferentes. “Não, porque lá tem produto, tem demaquilante”. E Bruna questionou: “Ué, mas e daí? Se pode passar pela pele da cara, por que não pode passar na pele da bunda? A gente não pode passar papel higiênico na cara que faz mal, mas na bunda pode? Não faz sentido”.

Ao entender o erro de usar o lencinho de maquiagem na região íntima, Bruna Griphao desabafou sobre a falta do produto certo no banheiro. “Eles podiam mandar um lencinho umedecido né, chatão aqui. Chuveirinho é muito chato, eu odeio chuveirinho, do nada você toma um susto”, afirmou ela.





Fonte: Revista Caras.

