BBB23: Bruna Griphao espalha que pegou piolho e assusta Larissa

Larissa e Bruna Griphao

Durante a manhã desta quarta-feira (25), Bruna Griphao preocupou a casa do BBB23 após começar a dizer que estaria com piolho. Sua amiga, a participante Larissa entrou em desespero com a afirmação, já que as duas dormem juntas na cama do quarto do líder.

"Acho que eu estou com piolho", afirmou a atriz, com as mãos nos cabelos. Larissa e Fred Desimpedidos, que estavam tomando sol na piscina, começaram a rir. "Do nada?", questionou a professora de Educação Física.

"Acho que eu estou com piolho de verdade, gente", insistiu Bruna. "Se tu estiver, eu também vou estar, né?", se preocupou a catarinense. "Seu cabelo tem química", lembrou Bruna.

A artista carioca ainda afirmou que o seu dente do siso também está nascendo, o que ganhou uma brincadeira do ex-marido da influenciadora Boca Rosa. "Cara, você voltou para a infância", debochou Fred.

Após a conversa com os amigos, Bruna entrou na casa e conversou sobre o mesmo assunto com Gabriel Santana e Bruno Nogueira. Os dois começaram a mexer na cabeça da sister, mas não conseguiram encontrar nenhum parasita.

Apesar da desconfiança, a atriz ainda não solicitou atendimento médico para confirmar se, de fato, pegou piolho.

Confira abaixo:

a bruna do nada falando que tá com piolho pic.twitter.com/iRVq13lZ1L — nati (@saviorstefani) January 25, 2023

Bruna: acho que eu tô com piolho de verdade, gente

Lari: se tu tiver eu também vou tá

pic.twitter.com/6jXuiqASfl — lídia (@lidxt) January 25, 2023

