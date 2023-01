BBB23: Bruna Griphao e Larissa discutem por jogo e caem no choro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após as sisters terem simulado uma briga, o desentendimento realmente aconteceu

O destino não brinca! Depois de Bruna Griphao e Larissa terem simulado uma briga na tarde da última quinta-feira (19), o mundo girou e as sisters realmente se desentenderam na madrugada desta sexta-feira (20).

continua após publicidade .

Após ganharem a Prova do Líder do BBB23 e conquistarem acesso à Central de Controle, de onde podem ouvir o jogo durante um período de tempo, as duas brigaram, terminaram a noite aos prantos e foram dormir separadas.

LEIA MAIS: Gabriel diz que não trocou olhares com Anitta: "Influenciaria o jogo"

continua após publicidade .

A briga teve início quando as líderes decidiram escutar as conversas que rolavam no Quarto Fundo do Mar, entre os participantes Gustavo, Key Alves, Marília e Cristian. Acompanhadas de MC Guimê, Fred, Ricardo e Paula, elas ficaram sabendo de uma combinação de votos entre os concorrentes.

Os que estavam no Quarto Fundo do Mar falavam que suas opções de voto eram o cantor MC Guimê e o modelo Gabriel. "Ele [MC Guimê] tentou me influenciar na festa para eu nunca votar no Gabriel: 'Ele é meu parceiro, está comigo.' Só que ele é uma opção para a gente votar, sim", afirmou Key, a jogadora de vôlei. "Óbvio! Ele é a minha primeira opção. Eu botei alvo para ele no Queridômetro para ele hoje", acrescentou Marília.





continua após publicidade .

Repercussão

Após escutarem a conversa alheia, a dupla de líderes começou a soltar algumas faíscas, depois que Larissa não ficou nada feliz em ouvir que Bruna iria indicador Gustavo e Key Alves para o Paredão.

"Sabia que estou com raiva de ti? É porque a Bruna é o jeito dela, mas eu não consigo porque a guria não olha para mim. Quem é que está falando ali o tempo inteiro?", reclamou Larissa. "Você não me escutou em nenhum momento para decidir nada. A gente não ia indicar eles", disparou ainda a personal trainer.





continua após publicidade .

Na Festa

As líderes não se resolveram sobre a indicação e acabaram levando a discussão para a Área Externa, onde estava tendo um cooler para curtirem um pouco mais a casa. Lá, Larissa falou para Bruna que não tinha curtido a forma como a atriz havia falado sobre o Paredão.

“Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar’, quando eu quis colocar eles no Paredão, tu não quis", relembrou.

continua após publicidade .

Bruna chegou a explicar o porquê de ter falado sua opção de indicação daquele jeito. "Para mim, era o que você queria. Eu só falei isso porque era o que você queria. Agora, eu quero. Pensei: 'Larissa estava certa e, agora, eu também estou nessa'. Quem estava errada era eu."





Manhã de sexta-feira (20)

De volta ao Quarto do Líder o fogo no parquinho esquentou. A treta entre elas acabou ficando mais quente e as líderes entraram na questão de uma ter chamado a outra de mentirosa. "Acho que você (Gabriel) pode estar no foco, mas não tenho certeza", comentou Larissa.

continua após publicidade .

"Tem certeza sim, você só não lembra, a gente saiu daqui falando isso", diz a atriz. "A gente viu coisa diferente, então. Estou ficando louca. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro", reforça a catarinense.

Bruna, então, se levanta da cama e Larissa questiona se a atriz está insinuando que ela está mentindo. A carioca afirma que não é isso que ela está falando, mas é em vão, e a professora sai do quarto chorando. "Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto."





Enfim, a paz é selada

Após uma conversa no Quarto Deserto, na presença de vários brothers e sisters, Bruna Griphao e Larissa enfim fizeram as pazes. Elas repassaram o passo a passo da briga, desabafaram sobre os pontos que mais lhe incomodaram e se declararam uma para a outra:

"Você é a pessoa mais importante aqui dentro pra mim. Tanto que eu fiquei chorando pra caramba", disse Bruna. "Me desculpa, eu me senti mal, amiga", respondeu Larissa.





Fonte: Informações Gshow.

Siga o TNOnline no Google News