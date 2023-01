BBB23. Bruna cobra falta de empatia de Key Alves: “Não sou ingênua”

Da Redação

Bruna Griphao

Bruna Griphao aproveitou o Jogo da Discórdia do BBB23 nesta segunda-feira (23/1) para cobrar Key Alves pelo que acredita ter sido uma demonstração de falta de empatia da sister. A atriz criticou a postura da jogadora de vôlei após a advertência de Tadeu Schmidt sobre os contornos tóxicos que o relacionamento dela com Gabriel estava ganhando no reality.

Na dinâmica, semelhante a do Pódio, realizada em outras edições do programa, os participantes tiveram de indicar uma pessoa com a qual gostariam de permanecer próximos até a final e duas das quais preferiam manter distância.

Em sua vez, Bruna reafirmou a amizade com Larissa, a quem chamou de “irmã”, e deu as bombas para Key Alves e Gustavo. Ao argumentar, citou supostas manipulações de Key com seu grupo e o torpedo enviado pela atleta a Cowboy nesta segunda. Na mensagem, Key agradeceu ao ficante pela relação respeitosa entre eles.

"Não sou ingênua para pensar que isso não foi um deboche”, afirmou Bruna. “Não foi”, defendeu-se Key. “Eu sei da sua dor”, discursou em seguida.



Key Alves, primeira a jogar, elegeu Gustavo, seu affair, como aliado permanente. “Melhor coração que já vi”, elogiou. Em seguida, escolheu Gabriel e Guimê para receberem as bombas e o clima começou a esquentar, com troca de farpas mútuas.

Com informações: Metrópoles

