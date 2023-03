BBB23: Big Fone tocará duas vezes e vai movimentar Paredão

Da Redação

O paredão vai estar totalmente formado no próximo domingo (05)

Após movimentar a Semana Turbo do BBB23, o Big Fone voltará a mexer com os ânimos dos participantes e será o responsável por formar metade do próximo Paredão, que estará completamente definido no próximo domingo (05).

A dinâmica começa nesta quarta-feira (1º) às 18h30. Quem atender o temido telefone indica duas pessoas para a berlinda. E, como aconteceu na última semana, todos podem ser indicados e os confinados não lutarão pela liderança do reality.

No próximo sábado (04), dia em que a Prova do Anjo é disputada, o Big Fone tocará mais uma vez. Nesse momento, quem atender terá o poder salvar um dos indicados na quarta-feira (1º) ao Paredão. Se aquele que responder à chamada estiver emparedado, poderá se salvar.

Por fim, durante a formação da oitava berlinda, no domingo (05), aquele que tiver sido salvo pelo Big Fone tocado no dia anterior, mandará alguém para a prova Bate-Volta.

Dessa maneira, o Paredão será formado por aquele que for indicado pelo Líder, o dois oriundos da dinâmica do Big Fone, e o mais votado pela casa. Os três últimos disputam a Bate-Volta e tentam sair da disputa popular.

Fonte: Metrópoles.

