BBB23: Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Amanda Meirelles e Bruna Griphao

O clima já está de preparação na casa do BBB23 para a grande final. Na tarde desta terça-feira (25), Amanda Meirelles e Bruna Griphao já provaram os looks que vão usar nesta noite. Após 100 dias de confinamento, as sisters foram experimentar as roupas para ver se precisavam de algum ajuste.

continua após publicidade .

Amanda revelou que vai usar um vestido longo prateado com muito brilho. O modelito é justo ao corpo e destaca a beleza dela. Bruna, por sua vez, optou por um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas.

- LEIA MAIS: BBB23: Dania Mendez está sofrendo ataques de fãs de Amanda

continua após publicidade .

A terceira finalista, a cantora Aline Wirley, não chegou a provar o seu look da final. Ma acabou contando para as amigas que vai usar uma calça com corselet. O motivo de ela ter optado por não provar o look não foi falado, será uma tentativa de suspense?





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News