BBB23: Aline Wirley é vítima da produção e fica desorientada; veja

Aline Wirley, participante do BBB23

A sister Aline Wirley deixou os fãs gargalhando nesta quinta-feira, 2, ao ser vítima de uma peça pregada pelo Big Boss. Ela resolveu fazer vigília perto do Big Fone quando foi acordada por um barulho ensurdecedor.

É que a produção colocou uma música para tocar altíssimo. Deitada no chão, ela se levantou rapidamente e, ainda desorientada, tentou entender o que estava acontecendo.

O momento divertiu os fãs. "Coitada do ícone", brincou um. "Gente, ela não merecia isso", disse outro. "Eu tô passando mal. A mami tá ligada", disse outro.

Nesta semana, a cantora revelou que pretende aumentar sua família! Durante uma conversa com Fred e Larissa no quarto Deserto do BBB 23, a cantora contou que ela e o marido, o ator Igor Rickli (39), pretendem ter mais filhos. A revelação da ex-integrante do grupo Rouge aconteceu após eles começarem a falar sobre filhos. A artista, mãe de Antônio (8), explicou que além de ter mais um filho biológico, eles pretendem adotar uma criança com a mesma idade do herdeiro deles.

"A gente ainda pensa em ter mais um. Mais um da barriga, né? Porque a gente já tá na fila de adoção", revelou a cantora, contando que Antônio está ansioso para a chegada do irmã. "Ele fala desse irmão todos os dias. Todo dia ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?'", completou.

TO PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKK A POBI pic.twitter.com/QGhz1EZuhN — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 2, 2023

Com informações de Caras

