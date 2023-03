BBB23: Aline Wirley arremata Poder Curinga e promete caos

Da Redação

Aline Wirley, participante do BBB23

Aline Wirley , de 41 anos, garantiu o Poder Curinga. A vantagem é leiloada toda sexta-feira, mas excepcionalmente nesta semana, os lances de estalecas aconteceram na manhã deste sábado (11), no confessionário do BBB 23.

Com o benefício concedido pela produção do reality, a cantora da Banda Rouge pode causar confusão entre os confinados na formação do paredão. A vantagem do Poder Curinga muda toda semana conforme a dinâmica do programa.

Desta vez, Aline arrematou o "Poder do Contra" e poderá determinar qual dos emparedados deve dar um contragolpe e puxar um rival para enfrentar a berlinda.

Além disso, os emparedados serão definidos em grupos de seis pessoas divididos por sorteio. Os brothers só poderão votar em um confinado do grupo oposto, assim, Aline ficará dividida entre dois emparedados.

Por enquanto, a sister ainda não sabe que este é o seu poder, e deve descobrir apenas na hora da berlinda, no domingo (12), mas assim que recebeu a vantagem, ela comemorou a vitória.

