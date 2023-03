BBB: sósia de Richarlison não estava no camarote no mesmo dia que Tina

Da Redação

Sósia do Richarlisson e Tina, participante do BBB23

Está de volta o mistério sobre qual Richarlison ficou no carnaval com Tina, do BBB 23. O que já se sabe é que não foi mesmo o jogador da Seleção, afinal ele estava na Inglaterra disputando partidas pelo Tottenham. Ele até marcou os sósias nas redes sociais em busca de um pronunciamento. O primeiro, negou. O segundo suspeito, Felipe Lima chegou a gravar um vídeo confirmando a autoria do beijo. Mas uma investigação minuciosa da agenda da ex-BBB mostra agora que não foi possível o encontro entre eles. As informações são do Extra.



Nas redes sociais, Felipe Lima, do perfil @sosiadopombo_oficial, esteve no Camarote do Bar Brahma no primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo. Nesse período, Tina estava no Rio de Janeiro. Ela participou da festa de carnaval do Copacabana Palace e, depois, conferiu as escolas de samba do Rio na Marquês de Sapucaí. A ex-BBB só foi para São Paulo no desfile das campeãs, no dia 25 de fevereiro.

Procurado pela reportagem, Felipe começou a entrevista dizendo que tinha beijado a ex-BBB, mas logo voltou atrás e confirmou que tudo não passava de "resenha". Ele, que já é sósia de Richarlison desde 2022, já tinha sido notado pelo ídolo, mas a seguida no Instagram só veio agora depois que o próprio jogador mostrou uma foto do cover curtindo o carnaval de SP.

"Falei pela zoeira, pela resenha. Foi engraçado porque ela falou isso, mas todo mundo viu que o cara (Richarlison) não estava aqui no Brasil. O Richarlison compartilhou minha foto, começou a me seguir e eu mandei mensagem para ele. Agradeci e falei que era tudo resenha. Ele ainda não me respondeu. Mas se meu celular está tocando o dia todo, imagine o dele?", diverte-se o paulistano.

