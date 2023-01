BBB: Ex-sogra posta fotos de Amanda com o filho e levanta suspeitas

Da Redação

Felipe Weiber e Amanda Meirelles, que participa do BBB 23

A paranaense Amanda Meirelles, que participa do BBB 23, da TV Globo, afirmou dentro da casa que está solteira. Contudo, a suposta sogra da sister, Josy Weiber, compartilhou fotos da participante do reality com o namorado, o ortopedista Felipe Weiber, chamando o casal de 'meus amores' e deixando no ar o status do relacionamento dos dois.

Em conversa com os outros brothers dentro da casa, Amanda afirmou que teria sido traída por Felipe dias antes do confinamento.

"A gente estava tipo assim: ‘Beleza, estamos juntos’. Aí uma vizinha dele começou a mandar mensagem falando que ele ficava com outras meninas. Falei para ele e ele disse: ‘Lógico que não, não fico, não’. Mas depois recebi todas as conversas. Enquanto estava comigo, estava ficando com elas, falando de amor", disse Amanda.

Nas imagens postadas no perfil de Josy, os dois aparecem em fotos durante viagens feitas pelo então casal no ano passado, pelo Caribe e Chile. Internautas especulam que a estratégia de Amanda em falar que está solteira é para chegar o mais longe possível no BBB 23.

Horas depois de publicar as imagens no Instagram, Josy deixou o perfil na rede social como privado. A equipe de Amanda se pronunciou sobre os rumores de que o relacionamento ainda existia.

"Amanda Meirelles está solteira. Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento", diz o comunicado.

Com informações do site Quem



