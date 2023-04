BBB: Equipe de Bruna Griphao rebate acusação de racismo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bruna Griphao, do BBB 23

A equipe de Bruna Griphao, do BBB 23, publicou uma nota oficial nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 6, rebatendo as acusações contra a atriz, acusada de ter feito uma declaração racista contra Sarah Aline.

continua após publicidade .

No texto, os advogados da artista afirmaram que a rima feita pela loira não teve nenhuma 'conotação racista' e também não há 'qualquer ofensa discriminatória'.

-LEIA MAIS: BBB 23: Gabriel Santana fala sobre suposto racismo de Bruna

continua após publicidade .

"As frases pronunciadas pela participante Bruna Griphao na segunda-feira, dia 03/04, deixaram claro tratar-se de rimas, sendo certo que foram ditas sem conotação racista e muito menos apontando a qualquer um dos jogadores do reality, distante de qualquer ofensa discriminatória", diz o começo da nota.

"Não há qualquer crime nas palavras ditas por Bruna Griphao, lembrando que todos aqueles que, através de suas redes sociais ou qualquer outro meio, imputarem à participante a odiosa conduta de prática de racismo, poderão responder criminalmente pelo crime de calúnia de acordo com o código penal e responder civilmente pela reparação dos danos causados à participante", acrescentaram.

Por fim, a equipe de Bruna revelou que estão analisando as postagens das redes sociais e vão tomar providências caso encontrem comentários de calúnia contra a atriz. "Estamos com uma equipe vigilante analisando todas as postagens e mídias e todos aqueles que venham praticar tais atitudes serão devidamente identificados e processados. Patrick Berriel - Advogado Criminal. Luis Gustavo Trotta - Advogado Cível".

continua após publicidade .

Além da equipe de Griphao, os administradores de Sarah Aline também se manifestaram nas redes sociais. "Estamos cientes e em posse de todas as imagens e vídeos do episódio envolvendo a participante Bruna Griphao. Segunda-feira (03), Bruna fez uma rima sobre o jogo confortável da Sarah e, nesse contexto, citou o termo 'banana'. Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas. Temos consciência de que tais associações não são incomuns e, a depender do caso, podem se configurar como criminosas. Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica e medidas cabíveis serão tomadas. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos", dizia o comunicado.

As informações são da Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News